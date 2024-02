Insediato a Novi Ligure il Tavolo di Crisi dell’ex Ilva

Novi Ligure – La Regione Piemonte ha scelto Novi Ligure come sede ufficiale del tavolo di crisi permanente dell’ex Ilva. L’ha detto ieri al Museo dei Campionissimi il governatore Alberto Cirio nel corso di una conferenza stampa con gli assessori regionali Elena Chiorino e Vittoria Poggio, il presidente della Provincia Enrico Bussalino, i sindaci dei Comuni di Novi, Racconigi e Gattinara che ospitano gli stabilimenti del gruppo, insieme ai rappresentanti sindacali di categoria di Fim, Fiom e Uilm. La crisi del colosso siderurgico italiano interessa in Piemonte circa tremila lavoratori, compreso l’indotto. Il tavolo di crisi permanente, che è già riconvocato per il 1° marzo, è pronto a riunirsi i via straordinaria nel caso in cui vi siano sviluppi della crisi a livello nazionale.