Alessandria – Ieri è di nuovo saltata la corrente in Ospedale. Prima che il gruppo elettrogeno partisse si sono starate alcune macchine e alcuni interventi sono stati rimandati. È la seconda volta che succede in sei mesi e dall’ospedale dicono che ovviamente é l’ENEL che non riesce a controllare gli sbalzi di tensione alla Rete (?). Vogliamo fare un nuovo ospedale e non siamo capaci di far funzionare quello che c’è.