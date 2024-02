Pallacanestro Maschile Serie B – La Junior arranca e vince di misura

Casale Monferrato – Arriva una nuova, sofferta, vittoria per la Junior Casale che contro la CRT Group College Borgomanero: i Rossoblù al fotofinish trovano infatti la vittoria 83-82 trascinati dal duo Sirchia – Dimitrov. Pettinaroli e Sirchia aprono la sfida poi Casale si carica e la tripla di Dimitrov vale il 9-2 ed il timeout avversario: Zanetti prova a scuotere i suoi da sotto le plance ma il sottomano di Raiteri dà ulteriore fiducia ai Rossoblù. Giacomelli ci crede e trova il canestro da sotto le plance, ma dall’altra è Giustina ad essere chirurgico dalla lunga distanza. La risposta di Sirchia non si fa attendere e chiude il quarto sul 21-20. canestro di Giacomelli inaugura il secondo quarto, a cui risponde prontamente Zanetti dall’arco: i Rossoblù provano a ritrovarsi in difesa e in attacco è ancora Sirchia ad armare il braccio. Benzoni non è da meno e Formenti sigla il 28-26: Rosso a rimbalzo mostra i muscoli ma College continua a far male dalla lunga distanza. S’iscrive anche Boeri a referto ma sul 31-35 coach Arioli decide di fermare il gioco; Borgomanero ci crede e in un amen vola sul 36-44 mandando le squadre negli spogliatoi. I Rossoblù difendono a tutto campo ed è vittoria 83-82.

Junior Casale Monferrato – Crt Group College Borgomanero: 83-82 (21-20; 36-44; 69-63)

Junior Casale: Giacomelli 4, De Ros 8, Sirchia 22, Formenti 3, Avonto NE, Raiteri 10, Dimitrov 17, Milano NE, Boeri 6, Minelle NE, Galluzzo 2, Rosso 11. All. Arioli

Crt Group Borgomanero: Trucchetti 9, Pettinaroli 10, Giustina 3, Benzoni 16, Ferrari 8, Fedorenko 6, D’Amelio 6, Zanetti 14, Bazan 3, Broggi, Barzon, Pillastrini 7. All. Di Cerbo