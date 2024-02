Pro Sesto-Alessandria: partita non giocata a causa dell’impraticabilità del campo

Sesto San Giovanni – Scontro diretto fra le cenerentole del girone. I Grigi sono messi peggio ma la squadra di Paci non ha nulla di cui sorridere. 3-5-2 per entrambe ma Banchini deve rinunciare a 4 squalificati mentre per Paci gli undici di partenza potrebbero essere quelli di Arzignano. In realtà a sorpresa entrambi i mister rinunciano al modulo abituale e Paci adotta il 3-4-3 mentre Banchini il 3-4-1-2.

Davanti a Farroni i nostri tre difensori sono Soler, Gega, Fiumanò: in mezzo giocano Ciancio, Rota, Nichetti, Rossi; in prima linea Siafa, Lauzkemis con Gazoul a supporto. Novità nel modulo quindi con centrocampo pari e Rota centrocampista. La partita non è neppure cominciata per via di un acquazzone che si è abbattuto sul Breda e l’arbitro ha così deciso di rinviare l’incontro a data da destinarsi.