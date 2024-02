Renzi ad Alessandria per presentare il suo ultimo libro

Alessandria – Oggi pomeriggio a partire dalle quattro, per iniziativa della segreteria provinciale di Italia Viva, al Centro Congressi Alessandria in Piazza De André 76, Matteo Renzi (Senatore di Italia Viva) ha presentato il suo ultimo libro, “Palla al Centro“, in uscita martedì. Il “toscanaccio” della politica italiana, che sta puntando al centro dello schieramento politico, ha liquidato i suoi colleghi di destra e di sinistra con una sferzante ironia. Matteo Renzi è sembrato in forma e deciso a presentarsi da solo con Italia Viva alle elezioni europee. In sala la buona vecchia borghesia alessandrina, sicuramente progressista sui diritti e moderata sui costi. Tutti ad ascoltare un liberale del terzo millennio. Molto interessante la sua analisi relativa alla politica estera del governo e il suo chiaro richiamo al sostegno necessario ai regimi moderati dei Paesi Arabi.