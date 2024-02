Cassine – È di un ferito grave il bilancio d’un incidente stradale fra due auto e un furgone che si è verificato per cause in corso di accertamento ieri mattina verso le dieci lungo la SS30 tra Cassine e Gavonata. Una donna al volante di una delle auto è stata sbalzata fuori dall’abitacolo stramazzando sull’asfalto. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco, una pattuglia della Polizia Stradale di Acqui Terme e un’ambulanza del 118 che ha ricoverato la donna ferita all’ospedle.