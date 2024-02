Gamalero – Per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio un furgone si è ribaltato sulla strada provinciale 187 in direzione Gamalero all’altezza dello svincolo con la strada statale 30 (Gamalero – Sezzadio). I due occupanti del mezzo sono stati estratti dai Vigili del Fuoco giunti sul posto insieme all’ambulanza del 118 e ai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Nessun ferito. Traffico rallentato per oltre un’ora.