La cantina prende fuoco e le fiamme salgono le scale

Alessandria – I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire stanotte verso le tre in Via Massobrio dove si era sviluppato un incendio in una palazzina. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Tutti gli occupanti dei dodici alloggi sono scesi in strada, mentre dai controlli emergeva che le fiamme si erano sviluppate dalla cantina risalendo la tromba delle scale. Le due pattuglie dei Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, chiudendo la strada e consentendo le operazioni di spegnimento. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme verso le cinque. Nessun ferito.