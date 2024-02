Auto nel canalone, occupanti al pronto soccorso

Viguzzolo – È di due feriti non gravi il bilancio di uno spettacolare incidente stradale che ha visto un’auto uscire di strada finendo in un canale di scolo a bordo strada. È successo stamane lungo la provinciale 120 che porta in Val Borbera, poco prima che una pattuglia dei Carabinieri in transito notasse l’auto rovesciata dentro il canalone. Gli uomini della Benemerita sono subito scesi dal veicolo per prestare soccorso ma non hanno trovato gli occupanti, una donna e un uomo che era alla guida, i quali poco prima avevano chiamato il 118 ed erano già stati ricoverati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona, per fortuna solo con lievi ferite e contusioni. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente.