Vercelli – Per fortuna nessun ferito per l’incendio di un camion che transitava lungo la A26 tra lo svincolo per Santhià Aosta e il casello di Borgo Vercelli in direzione Genova. Poco dopo le 10:30 sono partiti i soccorsi dei Vigili del Fuoco intervenuti per avere ragione delle fiamme. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e una pattuglia Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.