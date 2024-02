Anche una delegazione alessandrina al funerale di Vittorio Emanuele di Savoia che si è svolto grazie al sostegno di una cooperativa di sinistra

Torino – Anche una rappresentanza di Alessandrini ha partecipato alle cerimonie funebri per il Principe Vittorio Emanuele di Savoia. Venerdì scorso a Venaria Reale nella chiesa di Sant’Uberto c’è stato l’omaggio della Delegazione dell’Istituto per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon con Labaro intitolato all’Eroe Principe Gonzaga, portato da Carmine Passalacqua con la decana degli iscritti Maria Fiore Ameri. Sabato 10 Febbraio nel Duomo di Torino alcuni invitati della nostra Provincia hanno potuto partecipare al solenne funerale del Principe. Carmine Passalacqua, già consigliere comunale, i Conti degli Uberti Pierfelice e Loredana, casalesi, la signorina Ilaria Mazzetti di Altavilla Monferrato, il Conte Paolo Franzini Tibaldeo già Deputato della Lega Nord, il dottor Riccardo Garosci di Fubine Monferrato, già Deputato di Forza Italia, il professor Marco Bocchio di Mandrogne, erano fra i 500 presenti con la Famiglia Reale Savoia e i Reali di Case regnanti, o già regnanti, insieme alle Autorità civili, militari, i rappresentanti degli Ordini di Casa Savoia, l’Ordine di Malta, le Guardie d’Onore, altre associazioni patriottiche. A Biella mercoledì 14 febbraio sarebbe prevista la cremazione del feretro di Vittorio Emanuele di Savoia. Per la conferma è però necessario l’arrivo di una serie di documenti dalla Svizzera. Al momento le spoglie sono custodite in un luogo segreto. Al Tempio crematorio di Biella non vi sarà una cerimonia pubblica. Il trasporto della salma avverrà con il coordinamento delle autorità di polizia.

Una partita lungo l’asse Torino-Ginevra. Già per le esequie è stato necessario superare più di un ostacolo burocratico e per riuscirci, l’azienda di onoranze funebri Conzon si è affidata anche alla cooperativa. Intanto si viene a sapere che, per ora, la tumulazione nella basilica di Superga sulla collina di Torino è rinviata in attesa dei permessi. Una partita complicatissima lungo l’asse Torino-Ginevra. La bara di rovere, con una fodera in zinco (secondo la legge ginevrina) è stata caricata su un’auto e portata in un luogo da tenere segreto.

La cremazione, che potrebbe avvenire a Torino o a Piossasco, è prevista entro la metà della prossima settimana. Si aspetta l’ok da Ginevra. Poi, bisognerà attendere quasi un mese per avere altri documenti, come il nulla osta della Soprintendenza, per poter tumulare Vittorio Emanuele nella basilica di Superga. Un momento che avverrà con una cerimonia privata. Questa è la decisione della famiglia Savoia. La cooperativa Astra di Torino ha collaborato con la ditta Conzon per organizzare il funerale. La curiosità è che la Cooperativa Astra Onoranze Funebri di Torino ha una storia particolarissima partita nel 1949, in via Monte Albergian, in Borgo San Paolo, per merito di una decina di lavoratori espulsi dall’industria metalmeccanica, perché malati di tubercolosi, che sotto l’impulso dell’intraprendente Giuseppe Garbarino decisero di far nascere la cooperativa Ult. Nel 1954, in omaggio alla conquista dello Spazio e per fascinazione verso il prode cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, diventerà Astra. Un nome diverso, ma la radice politica è rimasta la stessa. Tanto da far dire: i comunisti hanno salvato il funerale del Re. I nemici del Referendum sono diventati gli alleati di oggi.