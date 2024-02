Disastro Ferrovie: I ferrovieri scioperano e i treni aumentano i ritardi

Novi Ligure – Disagi per i pendolari che si spostano in treno per andare a scuola o a lavorare a causa di uno sciopero indetto dai sindacati di base Cub ed Usb dalle 9 alle 17 per protesta per il rinnovo del contratto. L’astensione dal lavoro riguarda i lavoratori aderenti ai sindacati di Trenitalia, Italo e Trenord oltre ai lavoratori del trasporto merci su rotaia e ai tecnici dell’infrastruttura ferroviaria di Rfi. Ad essere coinvolti sia i treni alta velocità, sia i regionali sia quelli a lunga percorrenza. Per la giornata di sciopero dei treni di lunedì saranno garantiti come sempre i servizi minimi di trasporto pubblicati nella lista dei treni garantiti, sia a lunga percorrenza che regionali. Le Frecce e gli Intercity saranno regolari. Nel prossimo fine settimana sono previsti altri disagi per chi si muove in treno in Liguria. Per il proseguo dei lavori nel nodo di Genova nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 febbraio sono possibili:

Cancellazioni e variazioni d’orario per alcuni treni Regionali delle relazioni Ventimiglia / Savona – Genova / Sestri Levante e Genova – Sestri Levante / La Spezia / Imperia.

Variazioni d’orario e di fermate per alcuni treni Regionali della relazione Sestri Levante/Genova.

Cancellazioni nella giornata di sabato 17 febbraio per alcuni treni Regionali della relazione Genova Voltri – Genova Brignole – Genova Nervi.

Variazioni d’orario e di fermate per alcuni treni Regionali della relazione Novi Ligure/Arquata Scrivia – Genova.

Variazioni d’orario e di fermate per alcuni treni Regionali della relazione Milano – Genova.

Cancellazioni, variazioni d’orario e di fermate per alcuni treni Regionali della relazione Genova – Acqui Terme.

Cancellazioni, variazioni d’orario per alcuni treni Trenitalia Tper della relazione Genova – Piacenza – Ravenna – Rimini.

Cancellazioni, variazioni d’orario e di fermate per alcuni treni Regionali della relazione Genova – Torino.