Amadeus diventerà cittadino onorario di Vignale Monferrato

Vignale Monferrato – Dopo Sanremo, Amadeus sarà a Vignale Monferrato per ricevere la cittadinanza onoraria. Qui si sposò 15 anni fa con Giovanna Civitillo. A unirli in matrimonio la sindaca di allora e di nuovo in carica Tina Corona. Ci sarà una grande festa prima del 20 aprile quando il mandato da sindaca sarà scaduto. Ma Tina Corona si ripresenterà e la festa con Amadeus sarà un aiutino in popolarità. Da qualche tempo Vignale è specializzata in cittadinanze onorarie: prima del presentatore del Festival la riceveranno i carabinieri il 6 aprile e gli Alpini il 13.

Foto tratta da Il Corriere della Sera