Vignale Monferrato – È di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto prima dell’alba lungo la provinciale 68. La giovane donna alla guida della sua auto è uscita di strada per cause in corso di accertamento effettuate dai Carabinieri giunti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza del 118 che ha ricoverato all’ospedale l’automobilista rimasta ferita al volto.