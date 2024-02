Novi Ligure – Si stava recando a Tassarolo proveniente da Novi Ligure al volante della sua auto quando improvvisamente un grosso albero a bordo strada si è schiantato a terra finendogli davanti. Per fortuna la pianta non è crollata sul tetto e l’automobilista è uscito dall’abitacolo praticamente illeso. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’automobilista al pronto soccorso per un controllo.