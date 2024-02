Intossicati dal monossido di carbonio undici dipendenti della Alfa Astucci di Alessandria

Alessandria – È di undici intossicati su 15 dipendenti il bilancio di un incidente sul lavoro che si è verificato ieri pomeriggio nella ditta Alfa Astucci in Via del Lavoro 7/9 (zona D3) per un’intossicazione da monossido di carbonio causata dalle caldaie dell’azienda. Verso le quattro si sono recati sul posto i Vigili del Fuoco i Carabinieri e tre autoambulanze del 118 che hanno ricoverato in codice verde 4 intossicati all’ospedale di Alessandria, tre in quello di Tortona e quattro in quello di Novi. Sul posto anche il personale dello Spresal.