Pallacanestro Serie A – Continua la marcia trionfale della Bertram

Casale Monferrato – Non si ferma più la Bertram che raggiunge il quarto successo di fila e inizia ad assaporare la zona playoff. Partita da subito ricca di colpi di scena: Severini e Strautins da tre suonano immediatamente la carica e portano la Bertram sul 16-12. Si sveglia Sassari che con Cappelletti e Tyree in pompa magna, chiude la frazione sul 22-25. Il secondo quarto si apre con la tripla di Zerini, Diop lo cerca e lo trova il pareggio con il gioco da tre; il match offre continui batti e ribatti fino alla chiusura del quarto 37-37. In avvio di terzo quarto la Betram stacca gli avversari raggiungendo, con quattro punti in sequenza di Strautins, il massimo vantaggio + 9. Gap mantenuto e aumentato dalla Bertram nell’ultima frazione, dove nel Finale si assiste ad uno show di Baldasso che infila due triple consecutive e e chiude l’incontro sul 79-62.

Bertram Tortona – Sassari 79-62 (22-25/15-12/ 22-13/ 20-12)

Bertram Tortona: 0 Zerini, 1 Tandia, 4 Ross, 5 Dowe, 7 Candi, 8 Tavernelli, 10 Errica, 12 Strautins, 13 Baldasso, 14 Kamagate, 20 Severini, 32 Obasohan, 34 Weems, 35 Thomas, 43 Radosevic. All. De Raffaele.

Sassari: 0 Cappelletti, 2 Pisano, 3 Treier, 5 Tyree, 6 Kruslin, 13 Raspino, 29 Bendzius, 21 Gandini, 22 Gentile, 25 Diop, 26, Gombaulo, 28 Mckinnie, 30 Jefferson, 33 Charalampoupolos. All. Markovic.