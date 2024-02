Pallavolo Femminile Serie B2 – Alessandria Volley, una sconfitta che fa male

Alba – Si ferma l’imbattibilità delle ragazze dell’Alessandria Volley che cadono ad Alba per tre a zero, con i seguenti parziali: 25-19, 25,22, 25-18. Primo set in cui le padrone di casa cominciano subito a portarsi avanti nel punteggio fino a girare a loro favore il set: finisce 25–19. Seconda frazione più combattuta in cui le alessandrine arrivano anche al parziale di 16-10 ma vengono riacciuffate sul 20-20. Poi Alba mette la freccia e fa suo anche il secondo set (25-22). Terzo set in parità fino al 9 pari, poi Egea mette punti tra se e Acrobatica fino al +7. Nonostante le Alessandrine riescano a recuperare qualche punto la partita termina 25-18.

Egea Alba Volley – Alessandria Volley 3-0 (25-19/ 25-22/25-18)

Egea Alba Volley: 9 Demichelis, 16 Boggio, 17 Volocariu, 18 Olocco, 7 Cattaneo, 8 Resmini, 10 Venturini, 11 Alessandria, 1 Galina, 5 Quilico, 12 Lazzarin, 15 Raimondo. All. Mondo.

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 Marku R., 4 Marku E, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni.