Rissa organizzata sui social tra due bande di ragazzi armati di spranghe: nove i denunciati

Casale Monferrato – A conclusione delle indagini gli Agenti del Commissariato hanno denunciato alla Procura di Vercelli nove ragazzi (cinque di 18 anni e quattro minorenni) protagonisti della rissa avvenuta davanti alla stazione ferroviaria venerdì 15 dicembre scorso. Rischiano da sei mesi a tre anni di reclusione. Si erano dati “appuntamento” sui social e, una volta sul posto, si sono affrontati con spranghe e il cappuccio in testa per non farsi riconoscere. La Polizia è intervenuta intorno alle 13, impedendo che la situazione degenerasse. La denuncia era partita da alcuni studenti pendolari presenti alla stazione in attesa del treno per tornare a casa.