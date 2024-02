Tortona – Per un guasto all’acquedotto in Via Caduti della Libertà, all’altezza del Bar Jolly, ieri pomeriggio è mancata l’acqua in tutta la città fino a sera. Sembra che il disagio sia dovuto a una valvola da sostituire. Gestione Acqua ha mandato sul posto una squadra di tecnici che hanno riparato il guasto entro le nove di sera con la sostituzione della condotta danneggiata.