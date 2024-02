Alessandria – Poco dopo le 9:30 i Vigili del Fuoco di Alessandria hanno avuto ragione delle fiamme divampate verso le otto di stamane in un recinto di una ditta di autodemolizioni appena fuori Alessandria, sulla provinciale 494, in direzione Valmadonna. Sul posto anche i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire le cause dell’incidente. Dai primi rilievi pare che il fuoco per cause in corso di accertamento sia scoppiato in un’auto elettrica parcheggiata nel capannone.