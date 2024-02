Daspo per sette giovani partecipanti alla rissa di Halloween

Novi Ligure – I Carabinieri hanno notificato il Daspo Willy a sette giovani coinvolti nella rissa di Halloween scoppiata, pare per futili motivi, all’incrocio tra Via Garibaldi e Viale Saffi la sera del 31 ottobre scorso. Alcuni di loro erano già noti alle forze dell’ordine. La rissa ha provocato feriti gravi, qualcuno è ricorso alle cure del pronto soccorso per ferite e fratture varie. I giovani coinvolti sono di età compresa tra i 22 e i 26 anni, italiani e stranieri. Tutto è iniziato alle 21,30 quando due di loro si sono menati davanti al Bar Principe, sotto i portici di fronte ai giardinetti. Circa due ore dopo arrivavano i rinforzi e scendevano in campo due bande avverse che scatenavano la rissa vera e propria. Intervenivano le forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.