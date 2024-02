Furti a raffica domenica in paese: la gente ha denunciato, i Carabinieri indagano

Bassignana – Scoppia il caso di Bassignana, un Comune alessandrino di 1700 abitanti, sulla riva destra (sud) del Po, a 15 chilometri da Alessandria. Pare che qui, nella notte fra domenica e lunedì, i ladri l’abbiano fatta da padroni. Si calcola che siano stati una quindicina i furti e i tentativi di furto, e subito sono partite le denunce ai Carabinieri. Due raid dalla dinamica simile: prese di mira sia le abitazioni del centro che le zone più isolate, i malviventi hanno scassinato porte e finestre nonostante le luci accese e le persone sveglie. Tutto è successo in rapida successione in due diverse ondate: la prima verso le nove e la seconda verso le undici. I cani abbaiavano nei cortili e molti residenti sono usciti per controllare cosa stesse accadendo. Molte le impronte sul fango dei cortili e allora la gente ha iniziato a chiamare i Carabinieri. La caserma dell’Arma è stata inondata dalle telefonate di molti residenti che l’indomani hanno sporto denuncia. Sui social i racconti di chi ha subito il furto, ma l’aperta campagna circostante ha favorito la fuga dei malviventi che hanno fatto perdere le proprie tracce. Intanto i Carabinieri indagano.