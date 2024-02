Novi: Parco Castello? No, danno erariale!

Novi Ligure (Piero Evaristo Giacobone) — Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo scrivere ancora su Novi perché il collega Traverso non ce la fa più ed è stato ricoverato per un grave esaurimento nervoso dovuto alla sua attività di cronista per quanto accade in una città some Novi che, più di una città, sembra un manicomio. Questo perché stavolta, nonostante siano stati aggiudicati alla Vivai Barretta Garden di Melito di Napoli i lavori di riqualificazione del parco Castello di Novi Ligure, finanziato con 3,5 milioni di euro di fondi del Pnrr, per un progetto dal costo di quasi mezzo milione di euro che prevede un ascensore per l’accesso al parco, è tutto bloccato perché il bando d’appalto doveva essere emanato entro il 30 giugno 2023, più di un mese dopo l’insediamento della nuova amministrazione Muliere. Non basta perché la Sovrintendenza ha scritto al Comune di Novi Ligure (ne azzeccassero una!) che nel parco castello sotto la torre ci sono diverse costruzioni risalenti a più di mille anni fa per cui di ascensore non se ne parla proprio. Quindi stop ai lavori ed è un problema enorme per Rocchino e la sua giunta in quanto ballano 3,5 milioni di euro che rischiano di andare in fumo. E scalpita soprattutto la ditta napoletana che ha vinto l’appalto dei lavori poiché non può partire in quanto la giunta Muliere non ha fatto i conti con questi problemi (ne azzeccassero una!). Se poi ai 3,5 milioni si sommano i quasi 500.000 euro di progetto, siamo a 4 milioncini che la città perderebbe data l’enorme dilatazione dei tempi.

Et voila: un bel danno erariale di 4 milioncini di euro.

Ma ne azzeccassero una!

E io pago.