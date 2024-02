Atalanta U23-Alessandria, l’analisi del match di Serie C

Bergamo – Importante gara per il girone A della Serie C, con Atalanta Under 23 e Alessandria che si affrontano con situazioni di classifica decisamente differenti. La squadra Under 23 dei bergamaschi infatti sta svolgendo un campionato assolutamente dignitoso, con un quinto posto a 38 punti frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 24 partite giocate.

D’altro canto, invece, l’Alessandria – che aveva vinto la gara d’andata per 2-0 – non vive di certo un momento felicissimo. Anzi, si può dire che il campionato dei piemontesi finora sia stato assolutamente insufficiente. L’Alessandria infatti è a fortissimo rischio retrocessione, visto l’ultimo posto con 14 punti. Soltanto 3 vittorie e 6 pareggi per la squadra, con addirittura 15 sconfitte in tutta l’annata. Un dato aggravato ancora di più dalla statistica dei gol segnati: appena 13, il peggior attacco del girone A di Serie C.

In attesa della svolta, la gara contro l’Atalanta Under 23 rappresenta un viatico importantissimo per l’Alessandria che, di fatto, necessita di punti importanti per scongiurare un ultimo posto davvero tremendo. La gara si giocherà domenica 18 febbraio alle ore 18:30 e sarà valevole per la giornata 27 di questo campionato (le squadre hanno ancora delle gare da recuperare). Avvicinandoci al match, si andrà ovviamente incontro alla scoperta delle quote più interessanti, che potremo osservare tramite il comparatore quote Sportytrader, il quale offre un confronto gratuito sulle scommesse offerte dai book sul mondo del calcio e non solo.

Atalanta U23-Alessandria:

l’analisi del momento delle due squadre

Inutile dire che i padroni di casa siano in vantaggio nelle quotazioni rispetto agli ospiti, come è superfluo sottolineare quanto già detto sul campionato dell’Alessandria ma, purtroppo, la situazione del club pare tutt’altro che serena. L’Alessandria infatti si trova in una situazione di grandissima difficoltà tecnico-tattica e, sfortunatamente, non sempre i messaggi sono stati confortanti in campo. La squadra fa enorme fatica nella produzione offensiva ed è per questo che, contro un avversario giovane e motivato come quello da affrontare domenica, il pericolo può essere quello di non interpretare la gara al meglio.

Dall’altro lato c’è ovviamente un entusiasmo diverso. Oltre alla Juventus, quella dell’Atalanta è l’unica altra squadra Under 23 presente nei campionati minori in Italia e i ragazzi bergamaschi stanno oggettivamente portando a casa risultati di ottimo livello. Certamente, per l’ennesima volta, l’Atalanta ha dimostrato di saper investire molto bene nel suo settore giovanile ed è quasi scontato come molti dei calciatori attuali della selezione possano vedere il campo anche in Serie A e non solo, in futuro.

L’Alessandria è ormai a una sorta di punto di non ritorno e sarà fondamentale iniziare a fare punti sul serio per evitare una straziante storia senza lieto fine. Servirà sfruttare anche le gare ancora da giocare, come quella da recuperare contro la Pro Sesto. Il momento è ovviamente tremendo se paragonato alle stagioni precedenti. La speranza dei tifosi resta quella di vedere una compagine in grado di lottare anche contro un avversario sulla carta superiore. La vittoria dell’andata può rappresentare un precedente in grado di far sperare. Sarà però il campo a parlare con le sue verità, Nulla è perduto per i grigi ma è oggettivamente arrivato il momento di provare una svolta per salvare il salvabile da questa stagione.