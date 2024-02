Camion cisterna si ribalta e riversa 35.000 litri di carburante per strada

Castelceriolo (Alessandria) – Ieri pomeriggio verso le 4:30, per cause in corso di accertamento, un camion cisterna che trasportava 11.000 litri di benzina e 24.000 litri di gasolio, s’è ribaltato all’uscita della A26 Alessandria Est, lungo la SP82. Sul posto la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. Un’ambulanza del 118 ha trasportato all’ospedale di Alessandria il camionista ferito. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, è stato scongiurato il pericolo di incendio mediante l’applicazione di schiuma. Il travaso della benzina e del gasolio in una autocisterna ricevente è stato effettuato dagli specialisti dei Vigili del Fuoco di Torino e Milano che si sono portati prontamente sul luogo dell’incidente.