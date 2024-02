I Grigi perdono ancora (video Legapro-Youtube)

Alessandria (Alessandria 0 – Mantova 1) – Ancora una sconfitta per i Grigi per 1-0 grazie alla rete di Bombagi al 14′. Gara difficile per i virgiliani che dominano la gara ma non riescono a chiuderla come meritano. I Grigi sono ultimi in classifica senza vincere da ben tre mesi.

Alessandria-Mantova 0-1

Alessandria (3-5-2): Farroni; Ciancio, Fiumanò, Gega (77′ Femia); Parrinello (59’Laukzemis), Sepe (59′ Gazoul), Nichetti, Soler (78′ Mangni), Rossi; Samele (59′ Cusumano) Siafa. All.: Banchini.

Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Celesia; Muroni, Bani (71′ Fedel), Wieser; Galuppini (80′ Bragantini), Monachello (71′ Mensah), Bombagi. All.: Possanzini.

Gol: 14′ Bombagi.

Arbitro: Matteo Centi di Terni.

Guardalinee: Renzullo di Torre del Greco e Cataneo di Foggia.

Ammoniti: Samele, Soler, Nichetti, Cusumano, Gazoul, Gega, Redolfi.

Corner: 2-4.

Recuperi: 2+4.