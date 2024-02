la regione Piemonte finanzia 145 Comuni della nostra Provincia meno Novi Ligure

Alessandria – Sono 805 i Comuni Piemontesi che beneficeranno di una quota del finanziamento di 105 milioni per progetti di sviluppo e coesione messi a disposizione dalla Regione Piemonte, ma fra questi Novi Ligure non c’è. Sono 24 le aree omogenee finanziate

tramite il Fondo nell’ambito dell’accordo per la crescita territoriale firmato nello scorso dicembre dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Grazie a queste risorse tutte le province piemontesi avranno ricadute positive in termini di sostegno alle grandi sfide per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e il welfare. Il Fondo sviluppo e coesione, se da un lato rappresenta una significativa fonte di finanziamento, dall’altro è un’opportunità concreta di lavorare in sinergia come aggregazioni territoriali a beneficio dello sviluppo locale di aree vaste della nostra regione.

Solo nella provincia di Alessandria sono ben 145 Comuni destinatari complessivamente di 28 milioni di euro.

Ecco l’elenco:

Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Alluvioni Piovera, Altavilla Monferrato, Alzano Scrivia, Arquata Scrivia, Balzola, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Borgo San Martino, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Capriata d’Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carpeneto, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto d’Erro, Castelletto d’Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Castelspina, Cavatore, Cella Monte, Cereseto, Cerreto Grue, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cremolino, Felizzano, Fraconalto, Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Gavi, Giarole, Grognardo, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Lerma, Lu e Cuccaro Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Mirabello Monferrato, Molare, Molino dei Torti, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Morano sul Po, Morbello, Mornese, Morsasco, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio, Ovada. Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Giorgio Monferrato, San Cristoforo, San Salvatore Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Solonghello, Sezzadio, Silvano d’Orba, Solero, Spineto Scrivia, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Ticineto, Treville, Trisobbio, Valmacca, Valenza, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villanova Monferrato. Villaromagnano, Visone, Volpedo, Voltaggio

Centoquarantacinque Comuni della provincia di Alessandria, compresi i cosiddetti Comuni “Centro Zona” come: Acqui Terme, Casale Monferrato, Ovada, Valenza che prendono il finanziamento. Ma Novi no. A Novi non ne hanno bisogno. Complimenti signor sindaco Muliere: ha già perso circa 4 milioni del Pnnr e ora altri milioni della Regione.

Quando toglie il disturbo – insieme alla sua giunta – per il bene dei novesi?