La Festa del Gatto al Gattile Comunale Sanitario di Alessandria

Alessandria – Domani, sabato 17 febbraio, in occasione della Giornata nazionale del gatto, Alessandria rende omaggio a questo felino con l’apertura straordinaria del Gattile Comunale Sanitario, di Viale Michel 48, dalle 10 alle 17 per cui sarà possibile visitare la struttura, conoscere i gatti ospitati e scoprire le molte iniziative messe in campo per garantire il benessere degli animali, oltre che ricevere tutte le informazioni sui gatti adottabili. Nel corso della mattinata i volontari ATA – Associazione Tutela Animali, distribuiranno ai 380 Tutor di colonia, che curano le 357 colonie feline, il cibo raccolto per provvedere al sostentamento di questi piccoli animali.

La giornata sarà anche il momento in cui i “gattari” dovranno consegnare il questionario di “Censimento Colonia felina”, inviato loro nelle scorse settimane, in quanto importante strumento ai fini del monitoraggio numerico dei felini, per la programmazione degli interventi di sterilizzazione e per poter ritirare il cibo. Chi non potrà essere presente sabato 17 Febbraio è invitato a contattare l’Ufficio Tutela Animali (tel. 0131-515249 – welfare.animale@comune.alessandria.it) sia per consegnare il questionario compilato, sia per conoscere le modalità per avere il cibo riservato e non ritirato. L’Ufficio Tutela Animali è a disposizione di tutti coloro che si occupano di gatti abbandonati e randagi per offrire supporto: registrando la colonia sarà infatti possibile usufruire dell’aiuto per la tutela e le cure e per gli eventuali interventi chirurgici di sterilizzazione.