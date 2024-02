Ornella Muti fra i trattori come madrina degli agricoltori

Tortona – Erano oltre 200 i trattori che ieri hanno sfilato per le vie della città in un’atmosfera di festa tra due ali di folla ad applaudire una manifestazione a difesa degli agricoltori che non chiedono incentivi ma il giusto compenso per il loro lavoro. Qui sono arrivati trattori e agricoltori da tutti i paesi del tortonese, anche sette mezzi dalla più lontana Val Curone. E poi dalla zona di Alessandria, dall’Oltrepò e dalla Lomellina. A loro sostegno c’era anche Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, le madrine del presidio.

Foto tratta da La Provincia Pavese