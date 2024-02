Ilaria Bergaglio ancora protagonista nella 100 km del Conero

Porto Recanati (MC) – Giornata di grande sport a Porto Recanati dove si è disputata la terza edizione della “100km del Conero”. Gli organizzatori del Grottini Team possono andare orgogliosi per il numero di atleti al via (440 i partenti sulle varie distanze proposte dall’evento marchigiano) e per aver saputo gestire al meglio il tracciato cittadino di 10km. La gara sulla distanza dei 100km è andata allo svizzero Pascal Rueger, secondo lo scorso anno alla Lake Zurich 100 Endurance Run e che sulle strade di Porto Recanati ha concluso con il tempo di 6h41’32” Rueger ha preceduto i vincitori delle altre due edizioni di questa gara: Marco Menegardi (Gs Orobie) che difendeva il titolo ha chiuso a 7’31” e Massimo Giacopuzzi (Us Dolomitica) primo nel 2022 ha chiuso a 9’25” di distacco. In campo femminile la gara è andata a una straordinaria Federica Moroni (Dinamo Sport), che si è aggiudicata la prova in 7h27’50”, giungendo sesta assoluta e stabilendo il nuovo record italiano sulla distanza, che resisteva da 21 anni. Seconda posizione per Eva Grisoni (Atl.Paratico) staccata di 24’33” e terzo posto per la nostra Ilaria Bergaglio che ha chiuso in 8h07’03’’ correndo da 4’53’’/km. Per Ilaria si tratta del terzo crono di sempre sui 100km, vicinissimo al tempo ottenuto due anni orsono sullo stesso tracciato. Ed è la conferma che la nostra atleta si è ritagliata ancora una volta una posizione importante nel panorama delle ultra italiane. Ecco le sue parole al termine: “Non posso che dirmi soddisfatta per come è andata la giornata. Non nascondo di aver sperato di far meglio per almeno 70km ma gli ultimi 30 li ho percorsi non al massimo. Ho un po’ sofferto già al via per una strana mattinata umida e nebbiosa ma il percorso mi ha aiutato perché filante, senza troppi cambi di direzione e con un fondo sostanzialmente sempre ben corribile. Negli ultimi 30km, come detto, ho dovuto stringere i denti e ho dato tutto quello che avevo nel serbatoio pur dovendo ridurre il ritmo di quel tanto che mi ha impedito di correre vicinissima al muro delle 8 ore. Essere sul podio accanto ad atlete di questo livello comunque mi soddisfa pienamente”. Le altre gare in programma (50km, 30km, 10km e staffetta 10×10) hanno fatto segnare risultati tecnicamente interessanti e, a scorrere le classifiche, non possiamo esimerci dal fare i complimenti a Fabrizio Lavezzato. Oggi corre con il team Pietro Micca di Biella ma per un po’ di anni si è fatto onore con i nostri colori. A Porto Recanati ha ottenuto il 12° posto assoluto nella 50km in 3h41’52’’.

Risultati: https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20233179