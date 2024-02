Pallavolo Femminile Serie B – Vittoria scacciacrisi per le alessandrine

Alessandria – Torna alla vittoria Acrobatica dopo il passo falso di Alba. Le ragazze di coach Ruscigni superano in tre set Vigo Albenga. Sotto gli occhi del sindaco Giorgio Abonante che a fine gara ha premiato l’Mvp Mirabelli, 3-0 finale, con i parziali 25-17, 26-24 e 25-19. In apertura di primo set equilibrio fino al 4 pari. Alessandria inizia a mettere qualche punto tra se e le avversarie; vantaggio che aumenta fino al +6 (12-6), con Albenga che arriva fino al -4 ( 16-12). Le Alessandrine allungano nuovamente fino al +8 (22-13) e chiudono sul 25-17. La seconda frazione inizia in parità che dura fino al +4 (9-5) di Soriani e compagne. Torna a farsi sotto Albenga che recupera lo svantaggio e pareggia i conti sul 14 pari. La gara molto combattuta, resta in equilibrio fino al 20 pari, quando le Liguri allungano sul (20-22). Alessandria rimane in partita e pareggia subito 22-22. Per due volte va ancora in vantaggio Albenga (22-23 e 23-24), ma, ritrovata la parità sul 24 pari, è Acrobatica a spingere sull’acceleratore e a chiudere il set sul 26-24. Anche la terza frazione si apre all’insegna della parità fino al 6 pari. La squadra di casa inizia a mettere punti tra sé e la squadra ospite (+4 sul 13-9). Il vantaggio resta tale fino al 21-16 e aumenta fino al +8 sul 24-16 . Albenga riesce ad annullare due matchball, poi Acrobatica chiude set e match sul 25-19.

Acrobatica Group Alessandria Volley – Vigo Albenga 3-0 (25-17, 26-24, 25-19)

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R. Marku, 4 E. Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni.

Vigo Albenga: 6 Vernetti, 14 Revello, 4 Montedoro, 2 Della Peruta, 8 Caprioglio, 9 Ferraro, 11 Quaranta, 21 Cassisi, 35 Cavallaro, 42 Ravera, 3 Faieta, 7 Castino, 70 Arrighetti. All. Barigione.