Da Associazione “Città Futura” Alessandria – Dibattito sulla situazione politica e sociale che stiamo vivendo

L’associazione “Città Futura” promuove, insieme alla CGIL di Alessandria, per giovedì 22 febbraio ’24 con inizio alle ore 17, un convegno alla sala “Caneva” al primo piano della Camera del Lavoro, in via Cavour 27 di Alessandria. Si tratta di un incontro pubblico volto a discutere e confrontarsi sull’attualità della “situazione politica e sociale” che stiamo vivendo. Interverranno il Segretario Generale della Camera del Lavoro provinciale Franco Armosino e il deputato del Partito Democratico On. Federico Fornaro.

Renzo Penna