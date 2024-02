L’Atalanta vince facile, l’Alessandria resta in dieci e appare rassegnata

Bergamo (Atalanta U23– Alessandria 2-0) – L’Alessandria perde ancora e per lei la partita si mette in salita già nella prima frazione di gioco quando resta in inferiorità numerica al 33′ a causa dell’espulsione di Fiumanò per somma di ammonizioni. Non passa un minuto e Panada trova il vantaggio nerazzurro con un calcio di punizione. Nella ripresa, i Nerazzurri raddoppiano al 4′ con Capone e per i Grigi il match finisce lì perché i padroni di casa potrebbero arrotondare il punteggio con Bonfanti, Ghislandi, Vlahovic e Ceresoli.

Atalanta U23-Alessandria 2-0

Atalanta U23: Vismara, Palestra (67′ Bernasconi), Berto, Bonfanti, Gyabuaa, Capone (C) (67′ Ghislandi), Varnier, Vlahovic (79′ Diao), Jimenez (79′ De Nipoti), Ceresoli, Panada (67′ Mendicino). Allenatore: Francesco Modesto.

Alessandria: Farroni, Cusumano, Soler (56′ Sepe), Rota (56′ Samele), Siafa, Femia (68′ Pellitteri), Nunzella, Ciancio, Mastalli, Laukzemis (56′ Pellegrini), Fiumanò. Allenatore: Marco Banchini.

Gol: 34’pt Panada, 4’st Capone

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

Espulsi: Fiumanò (A) al 34’pt per doppia ammonizione.