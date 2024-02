La Čeka id Noeuve

Novi Ligure (Franco Traverso) – Mi sento male. Ho la tachicardìa, soffro d’insonnia e non riesco a stare in piedi. Credevo di essere guarito o, per lo meno, in via di guarigione, da un brutto esaurimento nervoso – per cui sono stato sostituito dal collega Piero Evaristo Giacobone – ma la situazione è tornata critica perché, dopo essere stato dimesso dall’ospedale, ho fatto una passeggiata per Novi e ho parlato con qualche amico che mi ha riferito un fatto tanto strano quanto sconcertante. Come sempre ho effettuato le mie verifiche e ho scoperto che un pomeriggio d’inizio febbraio un giovane dipendente del Comune di Novi Ligure – che ha avuto dei problemi cerebrali e fa uso di medicinali molto potenti – non essendo in servizio era seduto davanti al Bar Sport sotto i portici vecchi di Piazza della Repubblica (Porta Pozzolo). I vigili di una pattuglia (a proposito, questi “Rambo de noantri”, dovevano sgomberare la Cavallerizza, ma non l’hanno ancora fatto) si sono fermati e hanno controllato il giovane chiedendoli cosa facesse. Lui ha risposto che era fuori servizio e si stava riposando. Ma i vigili, nonostante che fosse in pausa e che avesse detto di stare bene, senza motivo lo hanno caricato di forza nell’auto di servizio e portato in caserma (Sequestro di Persona, articolo 605 Codice Penale: consiste nella privazione o restrizione volontaria della libertà personale fisica di una persona, quale illegittimo impedimento posto volontariamente al fine di privarla delle sue possibilità di locomozione e movimento) nonostante che il povero ragazzo tentasse di divincolarsi. Una volta giunto a destinazione, stando a quanto riferito, è stato trattato male e preso in giro. Questa triste vicenda gli ha provocato un trauma psicologico per cui si è messo in mutua e non vuole tornare a lavorare nel Comune di Novi. Anche perché mi è stato detto che è costretto a lavorare in un ambiente ostile mentre il dirigente dell’ufficio è al corrente della cosa ma non interviene. Alla fine un noto assessore della giunta Muliere, venuto a conoscenza di questi fatti, avrebbe chiesto al dirigente (Udite! Udite!) il licenziamento del giovane, nonostante che l’assessore non abbia nessun potere in merito (Abuso di Potere, articolo 31 Codice Penale: condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficiale. Ogni condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel numero 3 dell’articolo 28 […] importa l’interdizione temporanea dai pubblici uffici […]). Ancora più sconvolgente è il fatto che questo povero ragazzo è di una categoria protetta. Purtroppo non ci stupiamo di quello che è accaduto in quanto il nostro direttore conosce bene i Vigili di Novi.