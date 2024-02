Nel Nord-Ovest le case di riposo sono alla canna del gas per i costi di gestione insostenibili: e il vecchietto dove lo metto? Tranquilli, arrivano i francesi

Alessandria – Nella città epicentro del triangolo industriale del Nordovest si fanno i conti sulla situazione di Piemonte, Liguria e Lombardia, dove l’età media è più alta e le necessità di chi è avanti negli anni aumentano. Sono più o meno 60.000 i posti letto per un migliaio di Rsa (Case di riposo) che fanno parte di un settore un settore già in trincea negli anni del Covid, che poi ha dovuto profondamente modificare la sua organizzazione e lo stesso rapporto con la rete ospedaliera. Oggi le sfide sono due: l’aumento dei costi e la carica delle multinazionali francesi. Un po’ come è successo per la nostra Ilva. Alcuni anni fa le Rsa godevano di un certo margine operativo lordo pari al 15% ma oggi si arriva al 6% che, versate le tasse, significa rischiare di non pagare nemmeno l’affitto delle strutture. Perché? Innanzi tutto ciò è dovuto alla riduzione dell’occupazione dei posti letto. Prima del Covid ogni struttura occupava il 90-95% dei posti. Dopo il Covid il tasso è sceso al 60%. La seconda causa della riduzione drastica dei profitti è l’aumento dei costi di gestione con riscaldamento, aria condizionata, cucine, ascensori e apparecchiature mediche, che sono raddoppiati negli ultimi tre anni, mentre l’aumento delle materie prime ha effetti anche sui costi primari come quelli alimentari. Poi c’è l’aumento de costo del lavoro. È delle scorse settimane il rinnovo del contratto di lavoro delle cooperative. Contratto importante perché finisce per fare da riferimento a tutti gli altri e l’incremento del 14% delle remunerazioni è l’ennesima mazzata. E le rette sono da Hotel Hilton: in Piemonte si passa da 74 euro al giorno per i casi meno gravi ai 97 per quelli più gravi; in Toscana la retta per i casi gravi è di 120 euro al giorno; in Lombardia di 140. In Emilia la retta minima è di 100 euro al giorno. Un aiuto alle Rsa è venuto dalla Regione Piemonte che consente il trasferimento dei malati dagli ospedali. In molti casi gli ospedali non riescono a trattenere i pazienti per molti giorni perché si intasa il pronto soccorso, così il trasferimento in Rsa lascia all’ospedale i casi più gravi e libera i letti. Si calcola che almeno per il 6y0% dei casi le Rsa chi si trova in pronto soccorso può essere assistito bene. Ma siamo al punto dolente della questione: i francesi. Questi finocchi della Gallia Transalpina fanno una concorrenza spietata alle nostre strutture. È chiaro il riferimento a gruppi come Orpea partecipati dalla Cassa Depositi e prestiti francese che godono di grandi vantaggi fiscali garantiti dal governo di Parigi: chi investe gli utili all’estero gode di un forte sconto fiscale. Con la conseguenza che questi gruppi consolidano il loro patrimonio e possono praticare politiche di concorrenza aggressiva nel resto d’Europa. Il risultato è quello di tingere di bianco, rosso e blu i centri di assistenza per anziani del vecchio continente. Soprattutto nel Nord-Ovest d’Italia. Et Voila.