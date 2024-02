Ubriaco ha danneggiato alcune colonnine telefoniche per poi tentare la fuga in auto: arrestato dai Carabinieri

Alessandria – Se l’è presa con qualche cabina telefonica piazzata in Via Marengo che ha scassinato nel tentativo di rubare alcuni componenti elettronici. Quindi è salito su un’auto parcheggiata dopo aver forzato la serratura nel tentativo di darsi alla fuga spingendola nel tentativo di metterla in moto. Non siamo in un film di Bud Yorkin, ma in Mandrognìa, nel capoluogo Alessandria, dove stanotte un balordo di 38 anni, ubriaco fradicio, ha dato spettacolo. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto e l’hanno arrestato. Dagli accertamenti effettuati da uomini e donne della Benemerita, è emerso che nei suoi confronti era stato emanato un provvedimento di sospensione della patente da quasi tre anni, proprio per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato per danneggiamento e tentato furto in relazione alle centraline e per il tentato furto dell’autovettura, oltre che per la guida in stato di ebbrezza e il porto di oggetti atti a offendere.