Disastro autostrade: camion prende fuoco traffico in tilt

Serravalle Scrivia – La scorsa notte i Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’autostrada A7, all’altezza dell’autogrill Campora, per l’incendio di un rimorchio che trasportava arance. L’autista, accortosi delle fiamme, ha accostato e sganciato la motrice mettendola in salvo. I Vigli del Fuoco hanno usato il liquido schiumogeno e hanno rapidamente spento l’incendio. L’autostrada è rimasta chiusa il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La viabilità è tornata normale dopo l’alba.