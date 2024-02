Ex Ilva: liquidata Arcelor-Mittal, il commissario è Quaranta

Milano — Giancarlo Quaranta è il nuovo commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, nominato ieri dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Ora manca solo il riscontro da parte del Tribunale di Milano dell’insolvenza della società che ha in mano gestione degli impianti fino al 31 maggio di quest’anno. Quaranta è un tecnico con oltre quarant’anni di esperienza in siderurgia e in particolare nella fabbrica di Taranto, e la sua nomina si unisce all’ammissione, con decorrenza immediata, di Acciaierie d’Italia all’amministrazione straordinaria dopo che Invitalia, azionista della società, ha depositato domenica sera la relativa istanza al Mimit. Pugliese, nato a Nardò in provincia di Lecce nel 1962, Quaranta si è laureato in Ingegneria elettronica, Automazione ed Elettronica biomedica all’Università di Napoli. È approdato all’Italsider il 2 gennaio 1984. In Ilva ha lavorato a più riprese negli ultimi anni e attualmente rivestiva il ruolo di direttore della Divisione Tecnica e Operativa di Ilva in amministrazione straordinaria. Da ottobre 2022, è presidente di Scaip, il Consorzio Elettrosiderurgici Italiani per il preridotto di ferro, il semiprodotto che serve ad alimentare i forni elettrici. La nomina di Quaranta – valutata positivamente dai sindacati – da il segno che si vuole cominciare dalla ripartenza produttiva dell’azienda dopo anni di magra. Lo scorso anno Acciaierie ha infatti fallito gli obiettivi di produzione, realizzando 3 milioni di tonnellate di acciaio contro i previsti 4. E anche gli anni precedenti non sono certo andati meglio. Attualmente l’ingegner Quaranta è direttore della divisione tecnica e operativa di Ilva in amministrazione straordinaria, nonché, da ottobre 2022, presidente di Scaip, il Consorzio Elettrosiderurgici Italiani per il preridotto di ferro, il semiprodotto che serve ad alimentare i forni elettrici. Consorzio del quale fanno parte una dozzina di industriali siderurgici del Nord e che si é candidato ai finanziamenti del bando del ministero dell’Ambiente per costruire a Taranto un secondo impianto di preridotto dopo quello previsto dalla società pubblica Dri d’Italia (partecipata interamente da Invitalia) per Acciaierie. Per quest’investimento, il Consorzio ha anche opzionato un’area di 20 ettari all’interno della Zona economica speciale Ionica, che fa leva sul porto di Taranto. Opzione scaduta a fine 2023, ma rinnovata per altri sei mesi anche perché non é ancora chiara la partita dei fondi pubblici a sostegno del preridotto.