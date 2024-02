Grigi, finalmente arriva la vittoria tanto attesa

Sesto San Giovanni (Pro Sesto 1 – Alessandria 2) – I Grigi hanno vinto stasera una partita cruciale per la classifica battendo il Pro Sesto fuori casa. Hanno voluto la vittoria e l’hanno ottenuta con due gol, il primo al 34? di Samele che che gira in rete una rimessa laterale, il secondo nella ripresa con Siafa che al 54? supera in velocità Marianucci fasecco l’estremo difesore lombardo. Cinque minuti dopo il Pro Sesto accorcia le distanze con Bruschi su punizione.

Pro Sesto – Alessandria 1-2

Pro Sesto: Del Frate; Toninelli, Marianucci, Mapelli; Maurizii, Poli, Bussaglia (76′ Gattoni), Sala (46′ Basili); Bruschi, Sereni (76′ Florio); Bahlouli. Allenatore: Massimo Paci.

Alessandria: Spurio; Ciancio, Rota, Gega; Pellegrini, Sepe (66′ Soler), Nichetti (82′ Nunzella), Rossi; Mastalli; Siafa, Samele (66′ Gazoul). Allenatore: Marco Banchini.

Gol: Samele (A) al 34′, Siafa (A) al 54′, Bruschi (P) al 59′.

Arbitro: Mirabella di Napoli.