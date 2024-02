Marocchino irregolare in Italia ruba un cellulare in treno: i poliziotti hanno trovato il cellulare e denunciato il ladro

Alessandria – Alla stazione ferroviaria gli agenti della questura, in seguito alla denuncia di un viaggiatore hanno perquisito un tipo sospetto, un marocchino di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale, gli hanno trovato addosso il cellulare rubato. Il marocchino era denunciato in stato di libertà per il reato di furto, nonché segnalato all’Autorità Giudiziaria per non aver adempiuto, nel gennaio 2024, all’Ordine del Questore di Torino, a lasciare il territorio italiano in quanto non in possesso del permesso di soggiorno.