Salvini ha ragione: solo un idiota uccide l’avversario politico a venti giorni dalle elezioni per cui Putin non c’entra niente con la morte di Navalny

Roma (Lorenzo Mancini) — Non è un mistero che noi di Alessandria Oggi siamo vicini a Putin, conosciamo bene alcuni funzionari del ministero degli Esteri Russo, conosciamo il figlio dell’ex ambasciatore russo a Pechino, abbiamo fondato col nostro direttore il mensile internazionale Russia-Italia nel 2003, e sappiamo che i russi, con tutti i difetti che hanno, non sono scemi. Chiunque si presenti alle elezioni politiche che si terranno in Russia fra una ventina di giorni – dal 15 al 17 marzo – avrebbe a cuore che il principale avversario politico, in questo caso Aleksej Anatol’evič Naval’nyj (nella foto a lato con la moglie) fra i più noti oppositori del presidente della Russia, Vladimir Putin, goda di eccellente salute, mentre è morto avvelenato (forse) il 16 febbraio scorso all’età di 48 anni. Cui prodest? Ha ragione Matteo Salvini quando afferma: “Ma come possiamo sapere cos’è successo a Navalny?” mentre aspetta che la giustizia del regime di Mosca faccia il suo corso. Parimenti nessuno in passato, a parte noi di Alessandria Oggi (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2017/05/24/egregi-signori-della-toyota-vogliamo-sapere-a-chi-fatturate-le-fuoristrada-dellisis/), s’è mai posto la domanda: “Chi acquista i fuoristrada Toyota per l’Isis?” (foto sopra). Ebbene, il nostro amico Giulietto Chiesa nell’ottobre 2016 aveva scritto in proposito: “22.500 sono stati comprati da una società arabo saudita, 32.500 sono stati pagati dal Qatar, 4.500 sono arrivati dall’esercito della Giordania [tutti Paesi Arabi filo Usa; n.d.r.]. I Servizi segreti americani, francesi, inglesi, italiani, tedeschi, non si sono accorti di niente. Quando invitavo i sepolcri imbiancati a chiedersi: “chi paga?”, tutti facevano finta di non aver sentito. A proposito: avrete notato che l’Isis non taglia più le teste da un po’ di tempo? Cioé da quando i russi hanno cominciato a bombardarli a dovere. Adesso tutti i farabutti che dirigono i media italiani pensano solo ai diecimila ospedali di Aleppo bombardati dai russi. E i terroristi sono diventati tutti molto moderati”. Poi Putin ha inviato le sue truppe in Siria dove c’erano le basi dell’Isis e ha raso al suolo l’Isis con le sue Toyota. Bin Laden, che non è mai esistito ma frutto dell’Intelligenza Artificiale, è sparito, e oggi ce la vediamo con Hamas.

Meditate gente, meditate.