Cane in catene senz’acqua e al freddo: sequestrato da Oipa, denunciato il padrone

Acqui Terme – Le zampe affondavano nel fango e di notte pativa il freddo. Era incatenato a un albero ma non aveva veppure una ciotola con l’acqua per bere. Un cane di due anni viveva, si fa per dire, in queste condizioni in un cortile alla periferia di Acqui Terme. È stato sequestrato e ora è nel canile di Acqui, in attesa di trovare una nuova famiglia. Chi lo deteneva è stato denunciato per maltrattamento di animali e dovrà rispettare anche precise prescrizioni per la pulizia dell’area e la detenzione degli altri animali che vivono in quella proprietà, due cani, gatti e galline.