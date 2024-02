Pirata della strada investe un bambino e scappa: gli agenti della Polizia Municipale brancolano nel buio ma si attende l’intervento dei Carabinieri

Alessandria – Verso mezzogiorno un uomo al volante di un’auto ha investito un bambino in Via Martiri della Benedicta al quartiere Cristo per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Municipale che ha effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il bambino è stato trasportato all’ospedale Infantile. Gli agenti hanno sentito i diversi testimoni che hanno provato a intervenire senza riuscire a fermare la vettura, ma il pirata della strada, noto alle forze dell’ordine, è irreperibile. È probabile che intervengano i Carabinieri per risolvere l’enigma e assicurare alla giustizia il responsabile del grave incidente.