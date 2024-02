Una grana “da cinema”: revocati i permessi di costruire in Via San Giovanni Bosco (?)

Alessandria (Max Corradi) – Noi di Alessandria Oggi l’avevamo scritto quando gli altri tacevano: in Comune di Alessandria è in atto una vera e propria guerra per il controllo dell’urbanistica dopo la dipartita dei dirigenti storici per pensionamento. Sono in ballo milioni di euro e interessi pubblici e privati di grande rilevanza economica. Perché sono stati revocati oggi i permessi già rilasciati? Ha sbagliato chi li ha emessi o chi li revoca oggi? È cambiata la normativa? Se sì, da quando? Sono stati avviati procedimenti disciplinari nei confronti di chi ha sbagliato? Sono state violate le leggi urbanistiche o, peggio, hanno girato “mazzette”? Quante relazioni idrogeologiche idrauliche “inadeguate” ci sono? e quanti permessi sono stati rilasciati a seguito di tali perizie? Questa volta non ci sono solo di mezzo i soldi dei contribuenti ma anche la sicurezza e l’incolumità degli alessandrini. Speriamo che gli organi di controllo non ci facciano attendere troppo.