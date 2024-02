A Palatium Vetus inaugurata la mostra dell’artista cinese Cai Wanlin

Alessandria (Andrea Guenna) – La bellezza immersa nel silenzio tonante dello spazio. Bellezza, silenzio e spazio, sono i tre ingredienti principali dell’artista cinese Cai Wanlin (nella foto a lato) che espone a Palatium Vetus (Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria) da oggi 24 febbraio 2024 a domenica 28 aprile affiancato alla mostra di Pier Francesco Guala. Cai Wanlin è considerato tra i migliori artisti cinesi contemporanei. Da oltre 30 anni si distingue per esprimere un’inarrestabile poliedricità creativa, attraverso la scultura, la ceramica e la pittura a olio. Nel corso della presentazione nella sala consiliare di Palatium Vetus, Cai Wanlin era in videoconferenza da Pechino per spiegare il suo lavoro in una società cinese in straordinaria trasformazione. Nelle esposizioni odierne l’autore accompagna il viaggio dei fruitori avvalendosi di un personaggio chiamato Why Why – Y Y che avrebbe il significato di “Dio eterno”, ma non è altro che il suo alter-ego. Il personaggio da una parte risulta affascinato da ciò che vede, con occhi commossi e privi di pregiudizio, dall’altra manifesta una critica profonda nei confronti della civiltà occidentale, da cui deriva un profondo senso di smarrimento. Le sue opere fanno meditare e si nutrono del silenzio tonante che è sacro, poste in spazi ampi che infondono un senso di pace. All’inaugurazioni erano presenti, oltre agli organizzatori, il presidente della Fondazione Notaio Luciano Mariano e il critico d’arte professor Vincenzo Sanfo. “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – ha detto Mariano – ha deciso di affiancare alla grande mostra dei capolavori del Guala, provenienti dal Castello di Camino, quella di un artista neo-pop profondamente legato alla ricerca di sé e dei valori della vita. Dal un lato uno dei più noti ritrattisti piemontesi del ‘700 e dall’altro un artista contemporaneo di fama internazionale. Un’occasione unica per presentare al pubblico due rassegne così diverse per collocazione storica e per concezione artistica, accomunate dall’estro di due grandi artisti, testimoni ciascuno del proprio tempo”. Il professor Sanfo ha invece illustrato i caratteri molto innovativi dell’arte di Cai Vanlin sottolineando come lo spazio e il silenzio siano a un tempo i componenti e l’effetto delle opere dell’artista cinese. Alla presentazione erano presenti alcuni politici alessandrini e il Presidente della provincia di Alessandria Enrico Bussalino.