Alessandria – Ieri sera verso le undici, per cause in corso di accertamento, due auto parcheggiate hanno preso fuoco in Spalto Borgoglio sono andate completamente distrutte dalle fiamme che hanno anche danneggiato la facciata del palazzo adiacente. Sul posto i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia che sta effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta causa dell’incendio. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme durante la notte.