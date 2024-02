L’Alessandria gioca col cuore ma non con la testa

Alessandria (Alessandria 0 – Albinoleffe 1) – Il calvario dei Grigi continua e all’orizzonte incombe la Serie D alla luce della vittoria per 3-0 della Pergolettese con la pro Vercelli: un’altra mazzata per le speranze di salvezza dei Grigi per cui, molto probabilmente, il prossimo campionato avrà in calendario il derby Alessandria-Derthona. Oggi i Grigi hanno collezionato la diciottesima sconfitta con l’Albinoleffe in casa. In vantaggio gli ospiti sul finale di primo tempo in forza di un’ingenuità difensiva dei nostri che nel secondo tempo hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo ma non hanno avuto la forza di andarselo a riprendere.

Alessandria Calcio-Albinoleffe 0-1

Alessandria (3-4-1-2): Spurio; Ciancio, Rota (43’ st Mangni), Gega; Pellegrini (13’ st Femia), Sepe (13’ st Nichetti), Soler, Rossi; Mastalli (34’ st Laukzemis); Siafa, Samele. All. Banchini.

Albinoleffe (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Baroni (36’ st Doumbia); Guzu, Munari, Brentan, Zanini (37’ st Angeloni), Piccoli; Longo (36’ st Agostinelli), Zoma (29’ st Arrighini). All. Lopez.

Gol: pt 45’ Guzu.

Arbitro: Iacobellis di Pisa.

Guardalinee: Rinaldi di Pisa e Leotta di Acireale.

Ammoniti: Munari, Ciancio, Rota, Arrighini.

Corner: 7-2.

Recuperi: 2+5.