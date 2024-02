Si scrive Alzheimer e non Althzeimer: abbiamo sbagliato, chiediamo scusa ai lettori

Alessandria (Red) – Come si legge in un nostro articolo del settembre scorso: “… ha precisato che la malattia di Althzeimer è numericamente sopravvalutata essendo la maggior parte delle diagnosi errate, dove viene scambiato il normale deterioramento mentale della vecchia con la rara malattia…”. Alz è l’emissario di un laghetto bavarese che avrà dato il nome a uno o più villaggi (Heim). L’abitante di Alzheim è un Alzheimer e questo è il nome del medico tedesco (nella foto) che ha scoperto il famoso “morbo” ed è morto nel 1915 (non c’è bisogno di essere medico, né tedesco, per “indovinarlo”). Ma abbiamo pubblicato un articolo dove il nome è storpiato, chissà perché, in Althzeimer. Ci scusiamo coi nostri lettori. Sbaglia chi lavora, chi non fa niente non sbaglia mai.