Castelnuovo Scrivia – Incidente mortale intorno alle 14,30 sulla A7 Milano-Genova in direzione Genova all’altezza di Castelnuovo Scrivia, Per cause in corso di accertamento, un operaio al lavoro in un cantiere è stato investito da un’auto: soccorso da una squadra del 118 giunta sul posto, è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale che sta effettuando i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.